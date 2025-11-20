Жители и гости Химок отметят День матери

В Химках ко Дню матери организуют десятки праздничных мероприятий, включая концерты, творческие мастер-классы, праздничные программы и многое другое. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство культуры и туризма Московской области.

Так, например, в субботу, 22 ноября, в парке Величко для гостей подготовят анимационную программу с играми и конкурсами, мастер-класс по технике рисования «Эбру», в парке «Подрезково» – музыкально-интерактивную программу «Милым мамам», мастер-класс «Открытка маме». Кроме того, 27 ноября праздник отметят в Доме культуры «Лунево», 28 ноября – в Доме культуры «Контакт», 29 ноября – в Центральной детской школе искусств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 0+