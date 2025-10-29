Жители и гости Химок смогут отметить День народного единства в парках

В парках Химок во вторник, 4 ноября, отметят День народного единства, посетителей ждут праздничные концерты, выставки, мастер-классы и другие тематические активности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство культуры и туризма Московской области.

Центральной площадкой празднования станет парк Толстого, там состоится праздничная программа «Успех в единстве поколений». Кроме того, в 11:00 в сквере Марии Рубцовой подготовят концерт «Одна страна на всех». В 12:00 на сцене парка Величко выступят творческие коллективы с патриотической концертной программой «Россия. Родина. Единство». Кроме того, в парках «Подрезково» и «Дубки» организуют патриотическую акцию «Символы единства», в «Экобереге» — расскажут об истории страны в игровой программе «В единстве сила». Узнать подробности можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

* Возрастное ограничение 0+