Жители и гости Химок смогут отпраздновать Рождество в рамках проекта губернатора Московской области «Рождество в Подмосковье». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Для гостей подготовят гулянья, интерактивные программы, колядки. Основные мероприятия состоятся в среду, 7 января, в парке культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого, парке имени А. Величко и парке «Дубки».

Так, например, в парке Толстого, в 13:00 стартует программа «Рождественские узоры». В рамках нее состоятся театрализованная постановка, мастер-классы по росписи рождественских игрушек, ярмарка с угощениями и сувенирами и анимационная программа для детей. В парках имени А. Величко и «Дубки» детские игровые программы начнутся в 12:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

*Возрастное ограничение 0+