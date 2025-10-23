Жители и гости Химок смогут посетить музей «Слава России»

В Химках на базе школы № 19 работает музей «Слава России», в 2025 году ему исполнилось десять лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В экспозиции представлены материалы времен Великой Отечественной войны: фронтовые реликвии, награды, письма и личные вещи бойцов, а также сборник стихов «Рифма сквозь прицел», посвященный героям специальной военной операции.

Среди экспонатов — патефон, на котором рядовой Сергей Степанцов слушал пластинки с песнями тех лет, удостоверение к медали «Участнику СВО» и «Медаль Суворова» Вадима Шипилова, а также «снарядная роза». Она была создана из осколков боеприпасов донецким мастером Виктором Михалевым.

«Когда-то Донецк называли городом миллиона роз. Сегодня этот железный цветок напоминает о стойкости и мужестве людей, которые сражаются за нашу страну», — отметил депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

* Возрастное ограничение 0+