Жители и гости Химок смогут посетить Театральный каток в новогоднюю ночь, он будет работать до 02:00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В сообщении добавили, что 9 января сеансов не будет – в этот день на катке покажут ледовую постановку «Щелкунчик» под художественным руководством Татьяны Навки и Петра Чернышева. Мероприятие станет частью проекта губернатора Московской области «Зима в Подмосковье».

«В расписание дня добавили еще один сеанс, гости которого смогут встретить Новый год прямо на льду», — отметила глава Химок Елена Землякова.

Вход на каток бесплатный, он будет осуществляться по предварительной регистрации по ссылке. Бронирование открывается за 24 часа до начала сеанса, следующий сеанс пройдет 1 января с 12:30 до 14:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

* Возрастное ограничение 0+