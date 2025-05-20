Жители и гости Химок смогут посетить творческий фестиваль ко Дню славянской письменности и культуры

В Химках ко Дню славянской письменности и культуры организуют Епархиальный фестиваль семейных традиций и народного творчества «Моя большая дружная семья», в рамках которого для посетителей подготовят увлекательную тематическую программу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Так, их ждут мастер-классы, спортивные состязания и танцы, фотовыставка семейных традиций, праздничный концерт, полевая кухня и не только. Мероприятие пройдет в воскресенье, 25 мая, на территории храма Богоявления Господня. Его организуют второй год подряд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

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