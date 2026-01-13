Logo

Жители и гости Химок смогут посетить творческий вечер фортепианной музыки

В пятницу, 16 января, в выставочном комплексе «Артишок» в Химках состоится творческий вечер фортепианной музыки, он состоится в рамках праздника «День артиста». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Гостей ждет концерт в исполнении двух артистов. Первым выступит Андрей Россиус — композитор, член Российского музыкального союза, лауреат престижных международных конкурсов. Кроме того, запланировано выступление Аркадия Газаряна, заслуженного летчика‑испытателя России, полковника и музыканта. Вход на концерт бесплатный, подробности здесь: https://t.me/adm_himki/67415.

*Возрастное ограничение 0+

