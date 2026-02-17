Жители и гости Коломны смогут посетить новую выставку акварельной живописи

В пятницу, 20 февраля, в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» откроют выставку акварельной живописи заслуженного художника России и Республики Марий Эл Сергея Алдушкина, ее приурочили к проведению Года единства народов России. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Зрители увидят произведения из золотой коллекции автора, выполненные в технике акварельной живописи. Кроме того, им представят картины мастера из фондов Коломенской картинной галереи «Дом Озерова». Художник работает в традициях русской реалистической живописной школы, в его произведениях представлены пейзажи среднерусской природы, городов России и зарубежья, натюрморты с предметами повседневного быта и не только. Выставка будет работать до 22 марта. Узнать другие подробности можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

*Возрастное ограничение 0+