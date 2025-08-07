Жители и гости Красногорска смогут посетить спортивный фестиваль «Победа»

В Красногорске в субботу, 9 августа, организуют спортивный фестиваль «Победа», он пройдет в парке культуры и отдыха «Ивановские пруды» и детском городке «Сказочный» в честь Дня физкультурника. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В парке культуры и отдыха «Ивановские пруды» гостей ждут сдача нормативов ГТО, спортивные интерактивы и аквагрим на площадке «Вдохновение», мастер-класс по боксу и танцам на площадке «Отражение» и не только. В детском городке «Сказочный» организуют ярмарку мастеров, раус-зону от теннисной академии им. Шамиля Тарпищева, акцию «10 000 шагов» и многое другое.

