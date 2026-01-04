Жители и гости Луховиц смогут посетить Рождественскую выставку

В Луховицах работает Рождественская выставка, на которой представлены картины местных художников и представителей других городов, ее можно посетить и в новогодние праздники — 4 и 5 января с 09:00 до 14.00. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

В создании выставки приняли участие около 30 человек, которые представили 115 работ. Экспозиция работает в выставочном зале Луховицкого историко-художественного музея по адресу: город Луховицы, улица Горького, дом 3а.

«На эту выставку принимали только работы, посвященные нашей русской красавице Зиме и Рождеству. Здесь представлены такие жанры, как живопись, графика, декоративно-прикладное творчество», — сказала заведующая выставочным залом Луховицкого историко-художественного музея Елена Киняева.

Отметим, что выставка будет работать до 30 января.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

* Возрастное ограничение 6+