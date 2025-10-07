Жители и гости Павловского Посада смогут посетить фестиваль «День русской набойки»

В пятницу и субботу, 17 и 18 октября, в «Музее истории русского платка и шали» Павлово-Посадского округа в седьмой раз пройдет фестиваль «День русской набойки. Ремесло как искусство». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Посетители смогут попробовать себя в качестве набойщика рисунка на ткань, создать сувенирный платок или салфетку со своей композицией и рисунком. На фестивале будут присутствовать мастера по кубовой и верховой набойке из Москвы, Санкт-Петербурга, Электростали и других городов. В программе мероприятия также заявлены круглый стол на тему фестиваля, открытие выставки «Русская набойка. Ремесло как искусство», мастер-классы, ярмарка мастеров, дефиле, «Шоу платков» и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 6+