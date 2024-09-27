Жители и гости Подмосковья могут посетить парк Малевича
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
Жители и гости Подмосковья могут посетить парк Малевич в Одинцово, площадь которого составляет более 369 гектаров. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.
Для посетителей здесь размещены футбольные поля, волейбольные площадки и площадки воркаута, велосипедные прогулки, павильон проката сезонного инвентаря, кафе «Малевич» и «Спортсмены» Помимо этого, на территории парка есть пруд, около которого расположены лавочки для отдыха.
«Парк Малевич предлагает разнообразные возможности для отдыха и развлечений, идеальное место для семейных прогулок, встреч с друзьями и активного отдыха на свежем воздухе. Все желающие могут посетить этот прекрасный парк и насладиться его красотой и уютом», — добавили в ведомстве.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.