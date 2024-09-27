Жители и гости Подмосковья могут посетить парк Малевича

«Парк Малевич предлагает разнообразные возможности для отдыха и развлечений, идеальное место для семейных прогулок, встреч с друзьями и активного отдыха на свежем воздухе. Все желающие могут посетить этот прекрасный парк и насладиться его красотой и уютом», — добавили в ведомстве.