Жители и гости Подмосковья оставили более 1 млн обращений в Систему-112 с начала 2025 года
Более 1 млн обращений поступило в Систему-112 Подмосковья с начала 2025 года
Фото: [Система-112 Московской области]
С начала 2025 года операторы Системы-112 Московской области приняли и обработали более 1 млн обращений от жителей и гостей региона. Об этом сообщает пресс-служба Системы-112 Московской области.
Чаще всего обращения требовали вызова скорой медицинской службы, полиции и газовой службы. Обычно граждане звонят операторам по телефону — более 900 тыс. раз. Помимо этого, более 1 тыс. раз они обратились за помощью через мобильное приложение «Система-112 МО», которое позволяет быстро вызывать экстренные службы и отслеживать передвижение скорой помощи и газовой службы на интерактивной карте. Там пользователи также могут оформить ДТП без пострадавших через Европротокол, следить за эвакуацией своего автомобиля и не только.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.