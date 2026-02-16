Жители и гости Подмосковья смогут отметить «Солнечную Масленицу» в парках

В предстоящие выходные, 21 и 22 февраля, более чем в 90 подмосковных парках отпразднуют «Солнечную Масленицу». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовят театрализованные шествия, игровые программы со скоморохами, ярмарки народных промыслов, угощение блинами, традиционное сжигание чучела Масленицы и не только. Так, например, в городском парке Шаховской состоится уличное представление с ростовыми куклами и марионетками, богатырские состязания, конкурс на лучшее чучело Масленицы и праздничный концерт, в парке «Свердловский» в Лосино-Петровском — театрализованное шествие, кукольное представление «Петрушины небылицы» и квест-игра «Охота за масленичными сокровищами».

Накануне общеобластного мероприятия в парках Подмосковья пройдут тематические мероприятия, приуроченные к празднованию Масленичной недели. Отметим, что все они будут организованы при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

*Возрастное ограничение 0+