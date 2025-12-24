Жители и гости Подмосковья смогут посетить мероприятие «Новый год под шубой» в парках

В субботу, 27 декабря, более чем в 85 парках Подмосковья пройдет общеобластное мероприятие «Новый год под шубой». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовят предновогодние дискотеки и мастерские помощников Деда Мороза, праздничные концертные программы и другие активности. Так, например, в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске подготовят дискотеку «Летим в Новый год», новогоднюю концертную программу «Гуляй, Россия, гуляй, душа!», урок танцев и не только, в Детском городке «Сказочный» в Красногорске – театрализованную программу с играми и зимними забавами, представление ходулистов и мастер-класс по изготовлению елочных игрушек.

Мероприятие организуют при информационной поддержке областного Минкульттуризм и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

*Возрастное ограничение 0+