Жители и гости Подмосковья смогут посетить мероприятие «Парки. Сказки. Торжество»

В субботу, 13 декабря, более чем в 80 парках Подмосковья пройдет общеобластное мероприятие «Парки. Сказки. Торжество». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Гостей ждут сказочное шествие, зимние квесты, интерактивные программы и театральные представления, а также встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Так, например, в парке семейного отдыха в Дубне приглашает состоятся фестиваль-конкурс на лучший сказочный костюм, чтение сказок у очага вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой и не только, в Зарайском центральном парке — мастер-класс по лепке снеговиков из соленого теста, фотосессия со сказочными персонажами и так далее.

Мероприятие организуют при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

* Возрастное ограничение 0+