Жители и гости Подмосковья смогут посетить мероприятие «Парки. Сказки. Торжество»
Мероприятие «Парки. Сказки. Торжество» пройдет в парках Подмосковья
Фото: [Министерство культуры и туризма МО]
В субботу, 13 декабря, более чем в 80 парках Подмосковья пройдет общеобластное мероприятие «Парки. Сказки. Торжество». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Гостей ждут сказочное шествие, зимние квесты, интерактивные программы и театральные представления, а также встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Так, например, в парке семейного отдыха в Дубне приглашает состоятся фестиваль-конкурс на лучший сказочный костюм, чтение сказок у очага вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой и не только, в Зарайском центральном парке — мастер-класс по лепке снеговиков из соленого теста, фотосессия со сказочными персонажами и так далее.
Мероприятие организуют при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
* Возрастное ограничение 0+