Жители и гости Подмосковья смогут посетить осенние фестивали в парках

В пятницу, субботу и воскресенье, 10, 11 и 12 октября, в парках Подмосковья пройдут осенние фестивали. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для посетителей подготовят творческие мастер-классы, забеги, концертные программы, пленэры и не только. Так, например, 10 октября в 16:00 в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске пройдет мероприятие «Кряква Кривякинская», приуроченное к Международному дню уток. В Центральном городском парке Королева 11 октября в 11:00 организуют праздник осени «Вкусно! И — тыква!», в парке «Покровский» в Хотьково Сергиево-Посадского округа – фестиваль «Всемирный день живописи». В воскресенье в парке им. Н. Островского в Ступино состоится IX традиционный осенний забег для детей и взрослых «Краски леса».

Отметим, что все мероприятия организовали при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 0+