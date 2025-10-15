Жители и гости Подмосковья смогут посетить спортивное мероприятие «Азбука спорта» в парках

В субботу, 18 октября, в 65 парках Подмосковья пройдет общеобластное спортивное мероприятие «Азбука спорта». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Мероприятие организовали при информационной поддержке областного Минкульттуризма, Министерства физической культуры и спорта Московской области и АНО «МосОблПарк». Посетители смогут принять участие в семейных эстафетах, турнирах по парковому волейболу, спортивных мастер-классах и других активностях.

Так, например, в парке «Детский городок „Сказочный“» в Красногорске пройдут товарищеские матчи по футболу и волейболу, спортивная эстафета и канатный батл, в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха — открытие полумарафона «ОдинцовоРан» и семейных эстафет «Каникулярный забег». В парке «Свердловский» в Лосино-Петровском можно будет принять участие в массовой зарядке, спортивно-игровой программе «Веселые старты», мастер-классе по самообороне и так далее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.

*Возрастное ограничение 0+