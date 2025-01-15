Жители и гости Подмосковья смогут посетить выставку «Арт-география Московской области»
Выставка «Арт-география Московской области» пройдет в подмосковном Реутове
Фото: [Музейно-выставочный центр г. Реутов]
Жители и гости Подмосковья могут посетить выставку «Арт-География Московской области» о культурном достоянии региона, которая открылась накануне в музейно-выставочном центре Реутова. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Мероприятие стало частью Всероссийского историко-краеведческого и выставочного проекта «Арт-география России». Посетители смогут увидеть произведения живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, которые отражают архитектурные, культурные или природные памятники на карте больших и малых городов региона. Выставка будет работать до 1 февраля.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.
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