Жители и гости Подмосковья смогут посетить выставку «Арт-география Московской области»

Жители и гости Подмосковья могут посетить выставку «Арт-География Московской области» о культурном достоянии региона, которая открылась накануне в музейно-выставочном центре Реутова. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Мероприятие стало частью Всероссийского историко-краеведческого и выставочного проекта «Арт-география России». Посетители смогут увидеть произведения живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, которые отражают архитектурные, культурные или природные памятники на карте больших и малых городов региона. Выставка будет работать до 1 февраля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.

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