Жители и гости Подмосковья смогут посетить выставку «По пути и кстати. Коломна»

Жители и гости Подмосковья смогут посетить выставку произведений заслуженного художника России, члена-корреспондента РАХ Андрея Ремнева «По пути и кстати. Коломна», которая открылась Коломенской картинной галерее «Дом Озерова». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Посетителям представили полотна, которые отражают национальные традиции, красоту и величие русской культуры. Художник работает в традиционной технике многослойной живописи. Выставка входит в экспозицию I корпуса и будет работать до 26 октября 2025 года. Узнать другие подробности можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 0+