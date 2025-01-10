Жители и гости Подмосковья совершили более 40 млн поездок в автобусах Мострансавто

В декабре 2024 года пассажиры АО «Мострансавто» совершили более 44 млн поездок в автобусах, что почти на 8% больше показателей предыдущего года. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Наибольшее число поездок зафиксировали 4 декабря — почти 1,7 млн. Чаще всего в прошлом месяце пассажиры оплачивали проезд с помощью социальных карт — более 20 млн операций. В числе наиболее популярных маршрутов оказались МАП № 10 города Королев, МАП № 11 города Балашиха и МАП № 12 города Ногинск.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.