Жители и гости Подольска посетили фестиваль «Культура в лицах»

В в парке имени Виктора Талалихина Подольска в рамках областной акции «Мой парк — моя история» прошел фестиваль «Культура в лицах», его посетили пять тыс. жителей и гостей округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

В рамках мероприятия для гостей подготовили экскурсии по старому парку, театрализованную миниатюру от студии-театра «Факел» ДК имени 1 Мая, мастер-класс по историческому танцу XIX века провели участники хореографической группы «Реверанс». Кроме того, гостям представили танец «Огонь и факел» от Центра творческого и личностного развития «Трамплин», файер-шоу группы Saga и многое другое.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.