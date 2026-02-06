Жители и гости Раменского смогут посетить выставку главного художника Жостовской фабрики

В Раменском историко-художественном музее открыли выставку заслуженного художника России, доцента, члена-корреспондента Российской академии художеств Михаила Лебедева «Жостовский букет», он является главным художником Жостовской фабрики. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Посетители смогут увидеть 33 произведения, которые были созданы в течение 40 лет. Работы выполнены в сложной технике росписи «по поталям» — имитация золотого или серебряного фона. По словам мастера, за 40 лет работы ни один узор не повторился дважды. Выставка работает до 19 марта, узнать другие подробности можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

*Возрастное ограничение 0+