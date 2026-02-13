Жители и гости Сергиево-Посадского смогут посетить масленичные гуляния в этнопарке «Кочевник»

С субботы по понедельник, с 21 по 23 февраля, в этнопарке «Кочевник» Сергиево-Посадского округа будет проходить празднование Масленицы. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Посетителей познакомят с обрядами встречи весны разных кочевых народов, дадут возможность принять участие в традиционных русских масленичных гуляниях с играми, песнями и хороводами. Кроме того, гостей ждут этнографическая экскурсия, интерактив «Как на Руси зиму провожали», праздник наступления весны у кочевников, конное и огненное представления и не только. Узнать другие подробности можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

*Возрастное ограничение 0+