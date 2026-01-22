Жители и гости Серпухова отметят день рождения Анны Мараевой

В предстоящие выходные, 24 и 25 января, в Серпуховском историко-художественном музее пройдут мероприятия, посвященные дню рождения купчихи, фабрикантши и основательницы коллекции учреждения Анны Мараевой. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В ведомстве уточнили, что в 2026 году исполняется 181 год со дня ее рождения. В рамках мероприятия жителей и гостей округа ждут программа, посвященная жизни и собирательской деятельности Мараевой, а также знакомство с коллекциями музея, экскурсии по выставкам «Вечный капитал Анны Мараевой», «Покровская старообрядческая церковь» и не только. Узнать другие подробности можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

*Возрастное ограничение 6+