Жители и гости Серпухова смогут отметить День осенних пирогов

В субботу, 13 сентября, в Серпуховском историко-художественном музее пройдет авторский праздник «День осенних пирогов». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для посетителей подготовят тематическую экскурсию и квиз на проверку эрудиции. За правильные ответы можно будет получить «грады» – специальную музейную «валюту», на которую можно будет приобрести вкусные лоты на музейном аукционе. Кроме того, гостей ждет дегустация пирогов и чая. Узнать подробности о мероприятии можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

* Возрастное ограничение 12+