Жители и гости Серпухова смогут отметить Широкую Масленицу

В воскресенье, 22 февраля, в Серпуховском историко-художественном музее пройдет празднование Широкой Масленицы. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовят интерактивную программу с тематической экскурсией по особняку Анны Мараевой, мастер-классы по росписи фигурки, уличные игры, угощение блинами и чаем. Кроме того, им расскажут об истории возникновения праздника проводов зимы и о его традициях. Ознакомиться с другими подробностями можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

*Возрастное ограничение 0+