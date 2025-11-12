Жители Московской области смогут принять участие в экологической акции «БумБатл»

Жители Подмосковья могут принять участие в осеннем сезоне Всероссийской экологической акции «БумБатл», которая будет проходить до конца ноября, и сдать макулатуру для последующей переработки. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

На территории региона мероприятие организуют областное Министерство информации и молодежной политики, Министерство образования Московской области, Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, движение «Волонтеры Подмосковья», «Экосистема» и «Движение Первых». Поддержку оказывают Министерство культуры Московской области и Министерство физической культуры и спорта Московской области.

«Молодежь и волонтеры региона активно участвуют в экологической повестке: организуют сплавы и плоггинги, приводят в порядок исторические усадьбы, очищают береговые территории, а также занимаются экопросвещением школьников», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Для приема макулатуры в подмосковных округах обустроили сеть пунктов — их адреса опубликованы на сайте. В рамках акции пройдет соревнование, в котором смогут принять участие образовательные учреждения, компании и промышленные предприятия, победителей определят по количеству собранной макулатуры. Заявки на участие в коллективном, личном и семейном зачетах принимаются на сайте проекта.

Мероприятие организовало АНО «Национальные приоритеты» в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» при участии Минприроды России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 0+