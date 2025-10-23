Жители Московской области смогут пройти бесплатный онкоскрининг

В субботу, 25 октября, жители Подмосковья старше 18 лет смогут пройти бесплатный онкоскрининг в центрах амбулаторной онкологической помощи. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Своевременное выявление онкологических заболеваний позволяет сохранить качество жизни. <...> Всего с начала этого года в рамках дней открытых дверей обследование прошли почти 8 тыс. человек», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В рамках мероприятия женщины смогут получить консультацию онкологов, сделать маммографию или УЗИ молочных желез, мужчины — ПСА-тест на рак простаты и не только. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Ознакомиться с адресами и контактами центра для записи можно здесь.

