Жители Московской области смогут проверить здоровье в парках в рамках акции

В выходные, 2 и 3 августа, жители Подмосковья смогут принять участие в акции «Проверь здоровье в парке», она пройдет в 35 парках региона. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В течение лета наши медики выезжают в парки Подмосковья по выходным, чтобы любой желающий старше 18 лет мог проверить свое здоровье», – рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в этом году такой возможностью воспользовались более 3,7 тыс. жителей. В рамках акции пациенты могут пройти антропометрию, измерить внутриглазное и артериальное давление и не только. В ведомстве уточнили, что с собой нужно взять паспорт и полис ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.