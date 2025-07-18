Жители Московской области смогут проверить здоровье в рамках акции «Проверь здоровье в парке»

В субботу и воскресенье, 19 и 20 июля, в Подмосковье вновь пройдет акция «Проверь здоровье в парке», медицинские бригады будут работать в 36 парках 35 округов, в том числе в Волоколамске, Егорьевске и других. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Традиционно летом бригады подмосковных врачей проводят выездные профосмотры в парках. Любой желающий старше 18 лет может проверить свое здоровье и получить консультацию специалиста», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, с начала лета участниками акции стали более 2,4 тыс. человек. Пациенты могут измерить внутриглазное и артериальное давление, пройти антропометрию и не только, при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.