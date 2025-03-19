Жители нескольких округов Подмосковья смогут получить услуги регоператора

Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также консультации по этим вопросам теперь можно получить в МФЦ Истры, Ступино, Мытищ, Ленинского, Волоколамского, Дмитровского, Наро-Фоминского, Пушкинского и Сергиево-Посадского округов в рамках соглашения центров с региональными операторами. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Пилотный проект запущен на базе трех региональных операторов: Рузского, Сергиево-Посадского и Каширского. Сейчас, в преддверии старта дачного сезона, в приоритете — территории с большой численностью СНТ. Мы подобрали девять офисов. Они охватывают 60% всех СНТ региона», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

По его словам, это позволит упростить предоставление услуг по вывозу ТКО. За две недели жители направили уже более 200 обращений. Директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова отметила, что это повышает удобство граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.