Жители пяти округов Подмосковья смогут получить бесплатные консультации по вопросам мемориальных услуг

Жители Подмосковья смогут посетить бесплатные выездные консультации по вопросам похоронного дела и погребения от специалистов Центра мемориальных услуг в пяти офисах «Мои Документы». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Так, в понедельник, 24 марта, мероприятия проведут в рабочем поселке Лотошино, на ул. Школьная, д. 19, во вторник, 25 марта, — в Луховицах в Советском пер., д. 4 к. 5. Кроме того, до конца недели они состоятся в Можайске, на ул. 20-е января, д. 6, в Черноголовке, на пр-те Институтский, д. 10, и в Реутове, на ул. Победы, д. 7. Желающим расскажут, как получить муниципальные услуги в сфере погребения и похоронного дела, какие документы для этого необходимы и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.