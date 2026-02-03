Жители подали около 200 тыс. обращений в Росреестр Подмосковья в 2025 году

В 2025 году жители подали порядка 200 тыс. обращений в Росреестр Подмосковья. Об итогах работы управления рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Более 92 тыс. обращений было подано через платформу обратной связи на сайте Госуслуг. Еще более 48 тыс. — через ведомственный центр телефонного обслуживания. Лично было подано 668 обращений.

В большинстве случаев жителей волновали вопросы кадастрового учета и государственной регистрации прав, а также получения информации из ЕГРН и земельного контроля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что по инициативе региона приняли новый закон о размещении НТО на частных земельных участках.