Жители Подмосковья 600 тыс. раз воспользовались услугами сервиса «Стройка рядом с домом»

В Подмосковье сервисом «Стройка рядом с домом» за год воспользовались 115 тыс. раз. Об этом сообщили в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

Как отметили в ведомстве, этот показатель на 10% превысил результат за 2023 год. В целом за все время работы сервиса им воспользовались порядка 600 тысяч раз.

С помощью сервиса можно получить актуальную информацию о строительных работах, которые проводятся на интересующем земельном участке, в том числе узнать о назначении объекта и стадии реализации проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил привести к единому стандарту все объекты нестационарной торговли региона. Речь идет о небольших ларьках с вывесками «Шаурма» и «Хинкальная».