Жители Подмосковья и других регионов России прошли дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное»

Жители Подмосковья и других регионов России прошли дистанционный этап второго сезона конкурса «Это у нас семейное», за право выйти в полуфинал боролись семейные команды из 89 регионов страны и 82 зарубежных стран. Об этом сообщил генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Наибольшую активность в выполнении заданий проявили Санкт-Петербург, Ставропольский край, Москва, Московская область и другие регионы. По итогам этапа определятся имена конкурсантов, которые встретятся на окружных полуфиналах в ноябре 2025 года — апреле 2026 года. Во втором сезоне проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» 60 победителей получат сертификаты на улучшение жилищных условий на 5 млн рублей.

«Дистанционный этап получился невероятно увлекательным. Семьи выполняли множество разнообразных заданий – от приготовления блюд и спортивных упражнений до создания собственного семейного музея», – отметил Бетин.

Особой популярностью у участников пользовались задания «Культурный кроссворд», в которых нужно было составить кроссворд на тему культурного кода, а также «Красота в объективе», «Пушкинские чтения», «Кулинарный вечер» и другие.

Отметим, что на участие во втором сезоне конкурса зарегистрировались 726 191 человек — 196 576 семей. Финал пройдет в День семьи, любви и верности 8 июля 2026 года. В 2025 году конкурс стал частью нацпроекта «Семья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.