Жители Подмосковья купили более десяти тонн чая за два последние месяца

За последние два месяца жители Подмосковья приобрели 13,5 тонны разных сортов чая — 6,9 тонны в октябре, 6,6 — в ноябре. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что по итогам десяти месяцев 2024 года региональные предприятия произвели более 87% зеленого и черного чая от общего объема напитка, произведенного в Центральном Федеральном округе, более 29% — в масштабах всей России.

В числе крупных производителей Подмосковья находятся ООО «Май», ООО «Фес Продукт» и ООО «Фабрика «Ахмад Ти».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.