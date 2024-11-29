Жители Подмосковья могут обратиться в аппарат омбудсмена через МФЦ

Жители региона могут обратиться в аппарат омбудсмена через МФЦ, рассказала уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.

«Юридическую консультацию можно получить с помощью дистанционного консультирования. Этот формат обращения через МФЦ был разработан для удобства наших жителей», — сообщила она.

Записаться на дистанционную консультацию можно на сайте госуслуг региона. В назначенный день нужно будет приехать в МФЦ. Там сотрудник аппарата омбудсмена проведет консультацию в онлайн-формате.

Также обратиться к омбудсмену можно по телефону 9 (498) 602-32-20. Помимо этого, доступна связь по электронной почте upchmo@mosreg.ru и через официальный сайт.