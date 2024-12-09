Жители Подмосковья могут подать заявление на проверку газового оборудования в режиме онлайн

Жители Подмосковья смогут заключить договор технического обслуживания газового оборудования в режиме онлайн, подать заявку для этого можно на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«На портале госуслуг Подмосковья можно онлайн подать заявление на заключение договора техобслуживания газового оборудования и подписать его с помощью Госключа. Если у пользователя нет электронной цифровой подписи, ее можно оформить прямо во время заполнения заявки», — уточнила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В ведомстве отметили, что проводить проверку и ремонт газовых плит в многоквартирных и частных домах могут только специализированные организации. Чтобы сделать это, собственники должны заключить договор с такой организацией. Соответствующая услуга размещена на портале в разделе «Дом и ЖКХ» — «Операции с недвижимостью».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.