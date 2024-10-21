Жители Подмосковья могут воспользоваться цифровой медкартой на «Доброделе»

Жители Подмосковья могут воспользоваться медицинской картой в мобильном приложении «Добродел», там можно заказать медсправки и получить результаты исследований. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для этого нужно авторизоваться в приложении с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА и перейти в раздел «Услуги» — «Медкарта». Там можно получить справку для получения путевки в санаторно-курортное лечение, санаторно-курортную карту для взрослого или ребенка, справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, прививочный сертификат и не только. Скачать приложение «Добродел» можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.