Жители Подмосковья могут вступить в ряды добровольцев студенческого спасательного отряда Академии гражданской защиты МЧС

В ведомстве уточнили, что они смогут пройти обучение в рамках программы «Первоначальная подготовка спасателя МЧС России». Там они научатся оказывать первую помощь пострадавшему, альпинистской подготовке, пожарной безопасности и не только. В общей сложности планируется провести более 30 занятий, после этого новобранцы получат сертификаты о прохождении курса подготовки добровольцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.