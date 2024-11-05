Жители Подмосковья могут вступить в ряды добровольцев студенческого спасательного отряда Академии гражданской защиты МЧС
Фото: [Пресс-служба Министерства информации и молодежной политики МО]
Жители Подмосковья могут стать добровольцами студенческого спасательного отряда Академии гражданской защиты МЧС России. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.
В ведомстве уточнили, что они смогут пройти обучение в рамках программы «Первоначальная подготовка спасателя МЧС России». Там они научатся оказывать первую помощь пострадавшему, альпинистской подготовке, пожарной безопасности и не только. В общей сложности планируется провести более 30 занятий, после этого новобранцы получат сертификаты о прохождении курса подготовки добровольцев.
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