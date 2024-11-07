Жители Подмосковья могут записаться на консультацию детского врача через портал «Детство»

«Сервис будет особенно полезен семьям, в которых растут дети с особыми потребностями, а также молодым родителям, которым часто нужны ответы на вопросы о здоровье их малышей, но некогда сходить к доктору», — отметил директор ИТ-компании «Максимум» Александр Степанов.