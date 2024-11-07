Жители Подмосковья могут записаться на консультацию детского врача через портал «Детство»
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Жители Подмосковья могут записаться на онлайн-консультацию детского врача в новом разделе, который появился на портале «Детство». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Сервис будет особенно полезен семьям, в которых растут дети с особыми потребностями, а также молодым родителям, которым часто нужны ответы на вопросы о здоровье их малышей, но некогда сходить к доктору», — отметил директор ИТ-компании «Максимум» Александр Степанов.
Помимо этого, в новом разделе можно узнать, какие медицинские услуги доступны на дистанционном приеме, как записаться на телемедицинскую консультацию и не только. Напомним, что портал разработала ИТ-компания «МАКСИМУМ».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.