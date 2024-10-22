Жители Подмосковья могут записаться на спортивные тренировки в приложении «Добродел»

Жители Подмосковья могут записаться на спортивную секцию и тренировку, а также узнать об активностях в регионе в режиме онлайн в мобильном приложении «Добродел». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для этого на портале нужно перейти в раздел «Услуги» — «Спорт», выбрать «Секции и тренировки» и подходящее из списка занятие. Записаться можно на футбол, плавание, хоккей, баскетбол и не только. Скачать приложение можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.