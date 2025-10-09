Жители Подмосковья направили более 1 тыс. обращений в Главгосстройнадзор через «Добродел»

По итогам трех кварталов 2025 года жители Подмосковья направили более 1 тыс. обращений в Главное управление государственного строительного надзора Московской области через портал «Добродел», 65 случаев удалось разрешить в течение первых 48 часов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Чаще всего обращения были связаны с вопросами законности строительства (406 обращений). Кроме того, жители сообщали о нарушении содержания стройплощадок, задавали вопросы о ходе строительства объектов и выполнении застройщиками обязательств перед дольщиками. Наибольшее число обращений поступило из Красногорска, Ленинского округа, Одинцовского, Истры и Мытищ.

В ведомстве уточнили, что каждый вопрос прошел проверку, в случае подтверждения нарушений застройщиков привлекли к административной ответственности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.