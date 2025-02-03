Жители Подмосковья направили более 200 обращений в областной Минстрой с начала года

С начала 2025 года жители Подмосковья направили в Министерство строительного комплекса Московской области 225 обращений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Наибольшее число обращений было связано со сроками и механизмами переселения из аварийного жилья — 159 из общего числа. Кроме того, 52 раза граждане интересовались планами и сроками строительства школ и детских садов. Остальные — касались других тематик. В ведомстве подчеркнули, что все заявители получили ответы на свои вопросы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.