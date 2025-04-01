Жители Подмосковья направили более 3 тыс. онлайн-обращений на выплату к юбилею брака

С начала 2025 года жители Подмосковья подали более 3 тыс. заявлений на получение единовременной выплаты к юбилею совместной жизни, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве уточнили, что выплата положена супругам, которые прожили в браке 50, 55, 60 и более лет. Для ее получения они должны проживать на территории региона. Воспользоваться услугой можно в разделе «Гражданам» — «Соцподдержка» — «Поддержка пожилых людей».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.