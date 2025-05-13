Жители Подмосковья направили более 30 тыс. заявок на оформление заключения психолого-медико-педагогической комиссии

С начала 2025 года жители Подмосковья подали более 30 тыс. заявлений на оформление записи на консультацию или заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга размещена в разделе «Образование» — «Образование детям», она доступна для родителей, законных представителей и работников образовательных организаций. Для ее получения нужно авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить электронную форму.

Заключение ПМПК позволяет подтвердить право ребенка с ограниченными возможностями здоровья на специальные условия обучения и воспитания в образовательных организациях и не только. Работы проходят в рамках федерального проекта «Государство для людей».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.