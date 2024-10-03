Жители Подмосковья направили более двухсот обращений в областной Минстрой за сентябрь

За сентябрь 2024 года жители Подмосковья направили 208 обращений в Министерство строительного комплекса Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что 153 из них касались сроков и механизмов переселения граждан из аварийного жилья, еще 16 — строительства социальных объектов. Остальные запросы касались других тематик.

«Все ответы были направлены на рассмотрение профильным подразделениям ведомства и заявители получили ответы в установленные сроки», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.