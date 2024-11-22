Жители Подмосковья направили более шестидесяти обращений через портал ЕДС на фоне непогоды

Жители Подмосковья на фоне прошедшего сильного урагана направили через портал ЕДС более 60 обращений, из-за непогоды пострадали нежилые помещения, многоквартирные дома и автомобили. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Инспекторы территориальных отделов ведомства контролируют отработку сигналов, поступивших от жителей. Уборку деревьев в зависимости от территорий осуществляют сотрудники МБУ, УК, МСЧ и Мособлэнерго. Их выявили в Богородском, Люберцах, Шатуре, Серебряных Прудах и других муниципалитетах. После уборки деревьев их распилят и отправят на изготовление щепы, которую будут использовать в качестве декорации или утепления деревьев в городе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.