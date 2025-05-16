Жители Подмосковья направили почти 25 тыс. звонков на Детский телефон доверия

С начала 2025 года специалисты Детского телефона доверия в Подмосковье приняли более 22 тыс. обращений от детей, подростков и их родителей, психологическую поддержку детям оказывают по номеру «124». Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Психологи работают круглосуточно, без выходных и праздников. На линии дежурят 14 консультантов, готовых поддержать в сложной ситуации», — рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

Бесплатный телефон доверия создали для помощи детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации, а также для их родителей. Психологи помогают справиться с семейными конфликтами, возрастными кризисами и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.